Prva buntovnica: Princeza obrijala pola glave (foto)

Nijedna princeza u Evropi definitivno nije imala ovakvu frizuru – Šarlin od Monaka (42) nedavno se pojavila sa kratkom kosom i jednim delom glave koji je obrijan.

Princess Charlene of Monaco Shaves Head — Sports Wild New Haircut! https://t.co/GZxwbuumwD pic.twitter.com/ZbpVaO7Vtg

Šarlin je inače poznata po svojim plavim pramenovima, a sada je gotovo neprepoznatljiva sa pravom pankerskom frizurom.

Na levoj strani glave ima undercut, odnosno obrijani deo, dok je preostala kosa obojena u plavo smeđu nijansu i ošišana u stilu koji je inspirisan pank pokretom.

Princess Charlene of Monaco reveals a new 'punk buzz' hairstyle while distributing gifts to children

— Manfred Rosenberg (@4PawShop) December 17, 2020