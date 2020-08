Prva ljubav Zdravka Čolića ovako izgleda (foto)

Zdravko Čolić već 19 godina uživa u divnom i skladnom braku sa suprugom Aleksandrom. Međutim, najveća zvezda ovih prostora nikada nije eksponirao ni nju, a niti jednu drugu ženu u svom životu. Ipak, bilo je ljubavi i žena koje su uspele da osvoje Čolino srce i koje je slavni umetnik voleo, a jedna od njih se desila početkom 70-ih godina u Sarajevu.

Reč je o glumici Jasni Orneli Beri, koja je tri godine mlađa od slavnog Čole. Kako puišu bosanski mediji, Jasna je važila za jednu od najlepših devojaka tih godina, na ovim prostorima.

Njena i Zdravkova ljubav bila je iskrena i velika, o čemu svedoče i njene reči koje nakon više decenija ima da kaže o Čoli.

„Mi smo se upoznali jako mladi, davno… Odlazili smo na Skenderiju, Dom mladih koji je okupljao talente i tu su bili ne samo muzičari, već glumci, slikari… Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvek će imati jedan deo u mom srcu koji je samo rezervisan za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život“, istakla je ova lepa glumica za jedan bosanski medij.

Kako je istakla, putevi su im se razdvojili, a prvi put posle rata sreli su se u Beogradu.

„Bio je to susret vrlo emotivan… Zdravko Čolić je osoba koja širi pozitivnu energiju. On ima ono nešto… Sada, posle toliko godina, uspeo je da zadrži to. On je dobar čovek. Ja sam kod njega volela taj njegov nerv, tu iskru u oku koja ne prestaje da zrači“, istakla je Jasna.

Međutim, ono što je usledilo omekšaće i najtvrđa srca.

„Ne mogu reći da smo se mi zabavljali ili bili u vezi. To je poseban odnos, koji i danas traje. To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će ostati uvek svačiji i ničiji“, rekla je ova glumica.

(B92)

