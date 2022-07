Prve fotografije sa venčanja: Dženifer Lopez nosila venčanicu koju je čuvala godinama

Dženifer Lopez i Ben Aflek bili su proteklih dana tema svih svetskih medija, nakon što se saznalo da su se venčali u Las Vegasu. U sudskom dokumentu se sada vidi da je pevačica promenila prezime, te da se preziva Aflek, a pojavile su se i prve fotografije sa venčanja.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in new photos from their wedding. 🤍 pic.twitter.com/kcifuJQE4I

