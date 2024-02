Rasprodat prvi kontingent ulaznica za Exitov Unity84 Festival, samo 3 sata nakon početka prodaje!

Organizacija EXIT, zajedno sa Garden of Dreams, krajem prethodne nedelje je najavila najnoviji dodatak svojoj festivalskoj porodici – Unity84 Festival, a neka od najavljenih imena su Hot Since 82, Lee Burridge, Lanna i After Affair kao i brojna domaća DJ podrška. Ovim festivalom biće proslavljen jedan veliki jubilej, 40 godina od održavanja Zimskih Olimpijskih Igara, događaja koji je bio značajan za ceo Balkan, a prva količina ulaznica rasprodata je za nešto manje od 3 sata!

Unity84 Festival biće postavljen 2. i 3. marta. Preko dana zabava zagrevanja biće održana na olimpijskoj planini Bjelašnici. Tu će, kao sjajna lokalna DJ podrška, nastupiti Adnoir, Andrej Jelić, Calkins, Coem, Davor B, Eela, Fedja Knajdl, Jasa, Machado i Nemesia.

U subotu, 2. marta centralni događaj u Domu Mladih predvode svetske zvezde elektronske muzike Hot Since 82 i Lee Burridge. Kao jedan od simbola zajedništva nastupiće i vodeći sarajevski dvojac After Affair, vunderkind srpske i regionalne scene Lanna, kao i brojni DJ-evi iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara.

Nakon ove velike žurke, sutradan, 3. marta, publiku očekuje i afterparti na Bjelašnici, a lokacija i program samog aftera biće naknadno objavljeni.

Vreme je za veliko okupljanje uz koje će započeti tradicija večne ljubavi, mira i jedinstva i, kroz Unity84 Festival, biti odata počast ovom velikom jubileju!

Ulaznice za Unity84 Festival možete kupiti na sajtu festivala, zatim na svim Gigs Tix prodajnim mestima i online po ceni od 1.800 RSD.

(Beta)

