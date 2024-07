Revolucijom na Tvrđavi preko 210.000 ljudi najavilo proslavu 25 godina EXIT festivala

„Rekli su mi da EXIT okuplja revolucionare u publici i na bini”, izjavio je Tom Morello, dodavši da je 33 godine čekao na ovaj trenutak, a njega smo čekali i mi od prvog dana Exita, jer je upravo Rage Against the Machine bio katalizator nastanka festivala.

Simbolično, pred njegov nastup najavljena je velika proslava 25 godina Exita iduće godine, u kojoj se vraćamo u State of EXIT – umetničku državu izlaza i stanje svesti kreirano zajedno sa milionima ljudi koji su prošli kroz kapije Petrovaradinske tvrđave u prethodne 24 godine! Dok je sa prvim zracima sunca na mts Dance Areni maestralnim setom Black Coffeeja upravo završen ovogodišnji EXIT, sledi rekapitulacija prethodnih pet dana muzike, energije, ljubavi i najbolje festivalske avanture na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Ovogodišnje izdanje EXIT festivala tokom pet dana obeležili su nastupi najvećih svetskih muzičkih zvezda – od Nultog dana u čast Nikole Tesle uz Baby Lasagnu, Buraka Yetera, Dimasha i Iniko, preko oštrih rima i elektronskih bitova koje su u prvoj festivalskoj noći doneli rodonačelnik trapa Gucci Mane i sinonim za DJ profesiju Carl Cox, do najhitičnije plesne nostalgije uz pop-rap ikone Black Eyed Peas, vraćanja punka na velika vrata uz The Exploited i jednog od simbola mts Dance Arene Maceo Plexa.

Finalno veče prošlo je u znaku furioznih gitarskih rifova i neprestanih šutki uz osnivača i glavnog autora bendova Rage Against the Machine i Audioslave – Tom Morella. Kultnu „Like A Stone” Morello je u emotivnom izvođenju posvetio Chrisu Cornellu, da bi sa tvrđave na samom kraju konačno zagrmela „Killing in the Name”, koju je preko celom svetu poznatih rifova pevala cela Glavna bina! Za to vreme, publiku na mts Dance Areni oduševili su Barry Can’t Swim i višestruki nosilac Grammy nominacija Bonobo, NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver do vrha je napunila Sara Landry, dok je maestralnu završnicu uz magični izlazak sunca nad prepunim Exitovim hramom elekronske muzike priredio Black Coffee!

Ono što je takođe obeležilo ovogodišnji EXIT bili su roditelji sa decom – kako na bini, tako i u publici. Na festivalu su, sada već tradicionalno, bile tri generacije Kovačevića – osnivač i direktor Exita Dušan Kovačević, njegov otac Ilija i sinovi Lav i Noa. Neki novi klinci dolazili su sa svojim roditeljima da upoznaju zvezde nove generacije, među kojima su u prethodnim danima apsolutni favoriti bili Baby Lasagna, Joker Out i Sam Divine! Tom Morello je koncert na Tesla Universe bini otvorio sa svojim trinaestogodišnjim sinom, mladim gitarskim vunderkindom Romanom Morellom, a zanimljivo je da je par sati pre toga i Max Cavalera nastupio sa svojim sinom Igorom Juniorom.

Pre nego što je još jedno čarobno festivalsko hodočašće završeno, otpočelo je naredno, jubilarno i istorijsko. Tačno u ponoć, sa Tvrđave je ranije nego ikad lansirana kampanja za naredno izdanje festivala, koje će od 10. do 13. jula 2025. godine obeležiti četvrt veka od osnivanja Exita i još jednom oživeti i utvrditi State of EXIT. Registracija za najpovoljnije ulaznice počela je u noći iza nas, a biće moguća do petka, 19. jula na sajtu EXIT festivala.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.