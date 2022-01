Ričard Gir je pre 15 godina javno poljubio ovu glumicu, nećete verovati kroz šta je prošla zbog toga

Indijska glumica Šilpa Šeti (46) zvanično je oslobođena optužbi za razvrat nakon što ju je holivudska zvezda Ričard Gir (72) javno poljubio na događaju za podizanje svesti o AIDS-u pre 15 godina.

15 years later, Bollywood star Shilpa Shetty is cleared of obscenity charges after Hollywood star Richard Gere publicly kissed her on the cheek https://t.co/wSpPJmSUZl pic.twitter.com/RqVSMTVjET

Ovaj incident tada je izazvao protesti na kojima su radikalne hinduističke grupe palile likove obe zvezde zbog toga što su okaljale indijsku kulturu. Sudija je ubrzo nakon toga izdao naloge za hapšenje te su oboje optuženi po nekoliko tačaka za razvrat i nedolično ponašanje.

Optužbe protiv Gira brzo su povučene, što je omogućilo jednom od najpoznatijih svetskih budista da se vrati u Indiju i sastane se s Dalaj Lamom.

Ali, slučaj protiv Šetijeve bio je u rukama indijskog pravosuđa više od deset godina dok nije konačno zvanično okončan prošle nedelje u Mumbaiju. U sudskom dokumentu objavljenom u utorak, sudija je rekao da su optužbe protiv glumice bile „neutemeljene“ i da je bila žrtva neželjenog ljubavnog nastupa poznate holivudske zvezde.

„Kako se čini, Šilpa Šeti bila je žrtva navodnog dela optuženog broj jedan (Ričard Gir)“, stoji u dokumentu.

A judge in India cleared actress Shilpa Shetty of "groundless" obscenity charges, 15 years after Richard Gere kissed her on the cheek at a charity event.

Gere's similar charges were quickly dropped, but Shetty's continued. The judge says she was victim of an unwanted advance. pic.twitter.com/Zz4zE3yZTD

