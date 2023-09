Roling stounsi zvanično najavili svoj prvi album sa novim pesmama u 18 godina – Hackney Diamonds

Rok grupa Roling stouns (The Rolling Stones) saopštila je danas da se priprema da objavi novi studijski album „Hackney Diamonds“, prvi sa originalnim pesmama u poslednjih 18 godina i prvi posle smrti bubnjara Čarlija Votsa (Charley Watts), javljaju svetski mediji.

Prethodni album sa originalnim pesmama Stounsa bio je „A Bigger Bang“ iz 2005. godine. Svoj poslednji album „Blue And Lonesome“, sa obradama bluz standarda, grupa je objavila 2016. godine. Njen poslednji singl sa Čarlijem Votsom kao bubnjarem, „Living In A Ghost Town“, objavljen je tokom kovid-pandemije 2020. godine, i to je jedna u nizu pesama nastalih nakon „Blue And Lonesome“.

Kako prenosi AP, bend je saopštio da će detalje o albumu saopštiti u sredu, na jednom događaju u londonskoj oblasti Hekni (Hackney) na kojem će preživeli članovi benda Mik Džeger (Mick Jagger), Kit Ričards (Keith Richards) i Roni Vud (Ronnie Wood) dati intervju za šou-emisiju „The Tonight Show“ koju vodi Džimi Falon (Jimmy Fallon).

Događaj će biti prenošen uživo, ekskluzivno preko Jutjuba (YouTube).

„Hekni je možda u srcu heknijskih dijamanata (Hackney Diamonds), ali ovo je istinski globalni trenutak koji želimo da podelimo sa fanovima širom sveta preko Jutjuba“, saopštili su Roling stounsi.

Zvanična najava objavljivanja novog albuma usledila je nakon kriptične kampanje prošle sedmice u kojoj je legendarni logo benda – usne sa isplaženim jezikom – bio projektovan preko fasada svetski poznatih zgrada u velikim gradovima sveta kao što su Njujork, London i Pariz, podseća AP.

Bend je poslednjih godina pominjao da radi na pesmama za novi album, čak i posle smrti Čarlija Votsa 2021. godine. Varajeti podseća da bi najmanje na jednoj od tih pesama trebalo da se pojave preživeli članovi Bitlsa, Pol Makartni (Paul McCartney) i Ringo Star (Ringo Starr).

U medijima je ove godine pominjano da bi gost na albumu trebalo da bude i bivši basista Roling stounsa i jedan od njegovih suosnivača, Bil Vajmen (Bill Wyman), koji je napustio bend početkom devedesetih godina prošlog veka. „Hackney Diamonds“ bi prema ranijim najavama trebalo da bude posvećen Čarliju Votsu.

Roling Stounsi uprkos poodmaklim godinama i dalje redovno idu na turneje.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.