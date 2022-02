Simpsonovi su još pre 24 godine predvideli rusku invaziju na Ukrajinu (video)

Kultna animirana serija „Simpsonovi“ više puta je predvidela svetske događaje, a brojni ljubitelji ove porodice ubeđeni su da su njihovi autori uspeli da predvide i rusku invaziju na Ukrajinu.

Naime, nedugo nakon što je objavljena vest o početku konflikta u Ukrajini, fanovi animiranih likova podelili su na društvenim mrežama jednu epizodu iz 1998. godine u kojoj se, na neki način, „predvideo“ sukob.

I think The #Simpsons predicted the Crisis of #Ukraine & #Russia way before only #UkraineConflict #UkraineRussia pic.twitter.com/NFa3oUB5PX

— Pradeep Kumar K (@its_Pradeep96) February 24, 2022