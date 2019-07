Skandal trese Holivud: Ima li slavni glumac vanbračnu ćerku? (foto)

Sve je počelo anonimnim pismom

Stejsi Kibler (39) bila je devojka Džordža Klunija od 2011. do 2013. godine, a nastavili su da se viđaju i nakon zvaničnog raskida. Tako su se pojavile glasine da je glumac navodno otac njenog deteta, ali on to negira.

Reč je o petogodišnjoj Avi (5) njegove glumice i manekenke Stejsi, a glasine su počele zbog anonimnog pisma koje je glumac dobio na kućnu adresu. U tom pismu se od njega zahteva da uradi test očinstva kako bi se utvrdilo da li je Kluni zaista otac devojčice.

Njegova supruga Amal (41) prva je primila i pročitala pismo, što ju je povredilo.

Šokirala se i odmah zahtevala od supruga da joj objasni ovu situaciju. Loše je reagovala na novonastalu glasinu, a Džordž za sve tvrdi da je laž.

I to je ono što je zapravo tačno. Magazin Gossip Cop koji je prvi objavio priču demantovao ju je. O novom članku priznali su da je priča u potpunosti izmišljena i uputili izvinjenje porodici Kluni.

Osim toga, sasvim je dovoljno samo pogledati fotografiju Stejsine ćerke i supruga, i bez dvoumljenja shvatiti koliko tata i ćerka liče jedno na drugo!