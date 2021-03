Slavna glumica otkrila: Deda me je seksualno zlostavljao (foto)

Glumica Šeron Stoun napisala je knjigu memoara The Beauty Of Living Twice u kojoj tvrdi da je njezinu sestru Keli i nju seksualno zlostavljao njihov deda kada su bile devojčice, piše Njujork Tajms.

Zvezda ‘Niskih strasti’ je za NYT rekla da njena majka Doroti nije želela da ona i sestra javno govore o zlostavljanju.

„Keli i ja smo razgovarale s majkom o tome, a ona mi je nakon razgovora napisala pismo u kojem je rekla da je jako zbunjena. Bila je užasnuta tim otkrićem. Ipak, nakon razgovora s mojom sestrom počela je da prihvata da se to zaista dogodilo“, ispričala je Šeron i dodala.

„Mama je o svemu pristala otvoreno da priča sa mnom kada sam joj pročitala delove svojih memoara. Bila je kod mene par dana kada sam se oporavljala od gripa, legla je do pored mene u krevet, dok sam ja završavala knjigu. Nakon otvorenog razgovora koji je trajao sat i po, prepravila sam neke delove knjige koju sam potom posvetila njoj“, kaže glumica.

Stoun je otkrila da je memoare odlučila da napiše nakon moždanog udara koji je doživela.

„Pisanje je bilo oslobađajuće iskustvo“, kazala je.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.