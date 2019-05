Slavna glumica otkrila: Prestala sam da jedem kada sam imala 20 godina

Glumica Džesika Alba otvoreno je progovorila o komplikovanoj vezi koju ima sa svojim telom, muškarcima i hranom.

– U mladosti su mi govorili da treba da se stidim ako su se muškarci okreću za mnom – rekla je Alba u razgovoru s glumicom Gvinet Paltrou i dodala da joj je porodica branila da nosi neke odevne predmete jer je imala obline.

– I onda sam prestala da jedem kad sam postala glumica. Želela sam da izgledam kao muško kako ne bih privlačila previše pažnje – rekla je 38-godišnjakinja, a prenosi časopis People.

Otkrila je i da se zbog muškaraca napasnika u industriji osećala kao plen. – Nije lako uspeti u Holivudu, ali zbog toga ne možeš biti ogorčen – rekla je Džesika.

Mnoge je šokiralo kada je u sklopu intervjua koji je dala za CNN otkrila da je tokom karijere, koju je započela sa 13 godina, nekoliko puta doživela nekakav oblik seksualnog uznemiravanja.

– Verovatno niko ne bi trebalo da se pomiri sa tim, ali kao mlada glumica koja odrasta u tom poslu jednostavno prihvatiš da će te tako tretirati. I to nije nešto što odobravam, iskreno… Morala sam brzo da naučim kako da se izvučem iz toga pa se nije dogodilo ništa ozbiljno. Bilo je neprijatno, možete zamisliti kako je to izgledalo. Radim ovo otkako imam 13 godina. Zamislite kako je to bilo – objasnila je Alba.

Alba se odlučila za život daleko od očiju javnosti, sa suprugom producentom i troje dece. a to joj je možda bilo potrebno nakon stresnog i teškog detinjstva jer su vršnjaci maltretirali u školi i nazivali ružnim imenima u školi, a sa samo 15 godina je bila je oteta. O toj traumi ne želi da govori ni danas.

Kada je počela da se bavi glumom, na prvom snimanju stizali su joj čudni pozivi, ali ona je smatrala da je to šala drugih glumaca. Međutim, kasije je oteta sa filmskog seta i nestala je na 14 sati. Nađena je vezana, zalepljenih usta i s povezom preko očiju. Slučaj je odbačen jer Džesika nije mogla policiji da dâ nikakve detalje, a od tada odbija da odgovori na pitanja o tom nemilom događaju.