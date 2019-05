Slavna glumica udala se za svog silovatelja, a to niko nije znao (foto)

Niko nije znao…

Legendarna glumica Džoan Kolins napunila je 86 godina! Tom prilikom prisećamo se njene životne priče koja je, ako govorimo o mladosti, bila sve samo ne blistava i sjajna.

Naime, glumica je pre nekoliko godina, nakon pune 64 godine ćutanja, prvi put javno progovorila o silovanju koje se dogodilo kada je imala 17 godina, u dokumentarnom filmu o seksualnom nasilju nad ženama.

Njena priča nije klasična tragedija silovane žene, već je još gora zbog jedne činjenice – silovatelj je bio irski glumac Maksvel Rid, za koga se glumica kasnije i udala.

Rid ju je drogirao i silovao, a Kolins je tada još uvek bila devica.

– Bila sam sa njim na sastanku, a on je pošao da se kupa. Dao mi je rum-kolu i nekoliko knjiga, da se zanimam dok on ne dođe. A knjige su bile pornografske, kakve nikada nisam videla – ispričala je tada Džoan.

Ono što se nakon toga desilo, ostalo je urezano duboko samo u glumičino sećanje, tokom gotovo punih 7 decenija:

– Sledeće čega se sećam jeste da ležim na trosedu u dnevnoj sobi i da me on siluje. Sipao mi je drogu u piće – rekla je Džoan Kolins.

U dokumentarnom filmu želela je da objasni kako ju je osećaj krivice doveo pred oltar sa svojim nasilnikom. Mlada glumica osećala se loše, osećala je krivicu zbog toga što je dopustila sebi da spava sa njim. Bilo je to drugo vreme.

– Nisam bila kriva, ali nisam to znala. I ponovo sam izašla sa njim. A možda nisam trebala. Bio je mnogo stariji od mene i bio je poznata zvezda. Kad god me je zvao da izađemo, išla sam, nisam mogla da ne odem. A kada je prošlo nekoliko meseci, zaprosio me je – prisetila se glumica i otkrila:

– Pristala sam jer je on bio čovek koji mi je uzeo nevinost. Mrzela sam ga, ali sam i osećala krivicu zato što mi je to uradio. Bilo mi je potrebno mnogo vremena da ponovo naučim da verujem nekom muškarcu – istakla je Džoan Kolins.

Glumica je sa Ridom bila u braku od 1952. do 1956. godine, kada su se razveli, a on je preminuo 1972. godine.

Ipak, iskustvo sa prvim mužem ostavilo je dubok trag na glumicu. Naučila je da lošu vezu preseče bez ikakvog odugovlačenja, pa sada iza sebe ima 4 propala braka, ali poslednji joj je, čini se, konačno doneo sreću. 2002. godine udala se za 32 godine mlađeg peruanskog glumca Persija Gibsona, sa kojim je u srećnom braku i dalje.

Svojim najvećim bogatstvom smatra svoje troje dece – ćerku Taru i sina Aleksandra, koje je dobila u sedmogodišnjem braku sa drugim supugom, glumcem i filmskim kompozitorom Entonijem Njulijem; dve godine nakon razvoda od Njulija udala se za Ronalda Kasa, predsednika izdavačke kuće Epl rekords i iste godine rodila treće dete – ćerku Katjanu.

Nakon 11 godina braka, 1983. godine, Kolins se razvela od Kasa, a dve godine kasnije udala se za švedskog pevača Pitera Holma. Venčali su se „na bum“ u Las Vegasu, u momentu kada je serija Dinastija, po kojoj najviše pamtimo Džoan Kolins, bila na samom vrhu popularnosti. Brak je potrajao dve godine.