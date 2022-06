Slavni glumac šokirao fanove: ‘Nikada se nije toliko zapustio!’ (foto)

Poznatog ‘Prijatelja’, Metju Perija (52) paparaci su fotografisali u Los Anđelesu u potpuno neprepoznatljivom izdanju. Toliko se promenio od svoje uloge Čendlera Binga u hit seriji da ga većina prolaznika, ali ni njegovi fanovi, isprva nisu ni prepoznali dok se vozio ulicama u svom 145 hiljada dolara vrednom Aston Martinu.

Naime, mnogi obožavaoci popularne serije komentarisali su da glumac izgleda ‘zapušteno’ i da je ovo njegovo najgore izdanje.

Na sebi je nosio crnu majicu i plavu trenerku.

Mnogi su primetili i da ima višak kilograma, a njegov ‘trbuščić’ u jednom se trenutku našao u prvom planu.

Inače, glumac je prošle godine prekinuo veridbu sa Moli Horvic, a ovo je jedno od njegovih retkih pojavljivanja u javnosti. Trenutno radi na knjizi ‘Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar’ u kojoj će navodno otkriti sve zanimljivosti iz privatnog i poslovnog života.

Matthew Perry looks relaxed as he goes for a drive around LA in his $145K Aston Martin sports… https://t.co/WUVb0TrlDA pic.twitter.com/tIKNX9vvF2

— The Latest Celebrity News 24/7 (@smackgirls) June 2, 2022