Slavni glumac stigao u Beograd, odmah podelio fotografije: „Pogledajte kako je prelep“

Američki glumac Mark Hamil najpoznatiji po ulozi Luka Skajvokera u filmskom serijalu „Zvezdani ratovi“, trenutno boravi u Beogradu.

Look how beautiful it is in Belgrade, Serbia! I'm in quarantine in my hotel room for now, but look forward to seeing it in person soon, rather than just out the window or on TV.#MakingTheMACHINE pic.twitter.com/sSJzv2rUQi

— Mark Hamill (@HamillHimself) April 15, 2021