Slavni holivudski glumac oženjen je prelepom Srpkinjom? (foto)

Holivudski glumac Kristijan Bejl (44) poznat po ulozi Betmena oženjen je pet godina starijom srpskinjom Srbislavom Blažić, poznatom kao Sandra Blažić (49).

Sandra je agent za nekretnine, a dete je srpskih emigranata koji su šezdesetih godina otišli za Ameriku.

Priča o tome kako je upoznala Bejla liči na scenario klasične holivudske romantične komedije.

Kristijanov mentor nakon dolaska u Holivud bila je Vinona Rajder koja mu je pomogla da dobije angažman u filmu „Little Women“ iz 1994. u kojem je ona igrala glavnu ulogu. Priča se da je Bejl na sve načine pokušavao da zavede Vinonu, ali ona je odbila njegovo udvaranje i on je utehu pronašao u glumici Samanti Matis. Međutim, Vinona i Kristijan ostali su dobri prijatelji, a krajem devedesetih, Bejl je na jednoj od zabava Rajderove, upoznao njenu ličnu asistentkinju Sandru Blažić koja je Vinoni pomagala na snimanju filmova „Girl, Interrupted“ i „Autumn In New York“.

Sandra i Kristijan imaju dvoje dece, ćerku Emelin (14) u sina Džozefa (5).

Par je prošao kroz pravu dramu, jer se porodica popularnog glumca umešala u njihov odnos, te je zbog lepe Srpkinje Kristijan prekinuo svaki kontakt sa majkom i sestrama.