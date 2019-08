Snima se rimejk kultnog filma: Fanovi besni, oglasio se i glavni glumac (foto)

Kompanija Dizni najavila je da će uskoro početi snimanje rimejka kultnog porodičnog filma „Sam u kući“ iz 1990. godine koji će biti prikazan na njihovom striming servisu Dizni +.

Izvršni direktor kompanije Bob Iger rekao je da se razmatraju i moguće nove verzije filmova „Noć u muzeju“, „Dnevnik Šonjavka“ kao i „Što više, to bolje“.

Dizni sada poseduje ove franšize nakon što je kupio filmski studio 20th Century Fox.

Nova striming usluga ove kompanije u SAD će biti lansirana u novembru, a očekuje se da u Evropu stigne sledeće godine.

Božićni klasik „Sam u kući“ sa Makolijem Kalkinom u ulozi Kevina Mekalistera, bio je veliki hit devedesetih godina koji je i danas gotovo nemoguće izbeći u sklopu televizijskih programa za vreme praznika.

Disney wants to reboot #HomeAlone Nobody wants this. Want proof? There are 4 sequels to Home Alone that nobody cares about.

The first movie was perfect. No reboot or sequel will ever recapture the magic that was the orginal. pic.twitter.com/tvJMTiUJSl

— sean brett (@BaconKnight) August 7, 2019