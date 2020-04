Sočna ispovest lepotice: „Imao me gde je hteo, čak i na parketu dvorane“ (foto)

Nove epizode hvaljenog dokumentarnog serijala “Poslednji ples“ u prvi plan gurnule su Denisa Rodmana, kontroverznog košarkaša koji je izvanredno skakao – podjednako i ispod NBA koša i iz postelje u postelju.

Rodman je svojevremeno priznao da je u životu promenio više od čak dve hiljade partnerki. Prema svojim ženama znao da bude pažljiv, a iste je znao iznenaditi i sa seksom na neobičnim mestima što je potvrdila i njegova tadašnja devojka Karmen Elektra.

Prisetivši se jedne takve epizode, zvezda serije „Čuvari plaže“ ispričala je novinaru LA Timesa.

– Jednog dana, kada su Bulsi imali dan odmora, Denis mi je rekao da ima iznenađenje za mene. Stavio mi je povez preko očiju, stavio me na svoj motocikl i odvezao me u dvoranu za trening Bulsa. To je bilo ludo, ponašali smo se kao dvoje klinaca u prodavnici slatkiša. Imali smo seks gde god smo stigli – u sobi za masaže, u teretani pa čak i na parketu – kazala je Elektra i, uz smeh, dodala:

– Iskreno, ne mislim da je ikada trenirao žešće u životu nego tog dana.

U dokumentarcu, čije su epizode tri i četiri emitovane prošlog vikenda, govori se i o tome da je Rodmanu dopušteno da usred sezone (u januaru) ode na 48-časovni dopust jer se prilično potrošio dok se čekalo da se Skoti Pipen vrati zbog povrede.

Naravno, Rodman je dozvoljeni odmor prekoračio, što je naljutilo Majkla Džordana koji u filmu nije želeo da iznosi detalje o Rodmanovu naglašenom libidu ali je rekao ovo: – Morali smo da ga izvlačimo iz kreveta. A neću sada ovde da pričam šta je i ko je bio u njegovom krevetu.

A bila je to Karmen Elektra, koja je pak priznala: – Neko je pokucao na vrata, a kada smo shvatili da je to Majkl Džordan, ja sam se sakrila. Nisam htela da me vidi u takvom izdanju, pa sam se sakrila iza kauča pokrivši se ćebićima, a Džordan je ušao i kazao Denisu: „Hej čoveče, moramo na trening.“

Taj događaj odigrao se neposredno nakon Rodmanovog povratka iz Las Vegasa, gde je pravio divlje zabave, a Džordan ga je potražio u njegovom stanu koji je bio nasuprot dvorane. U svojoj izjavi Rodmanova tadašnja partnerka nije spomenula detalj koji ističe reditelj dokumentarca Džejson Hehir.

– Saznavši da je Rodman u stanu, Džordan je s kondicionim trenerom otišao do njegova stana, a kada mu je ovaj otvorio, zgrabio ga je za minđušu u nosu i izvukao ga. To je nešto što Džordan nije rekao u kameru, ali jeste dok smo snimali.