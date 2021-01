Šok fotografije Anđeline Džoli: Kosti se naziru kroz haljinu koliko je mršava

Glumica Anđelina Džoli već neko vreme puni stupce medija svojim razvodom od glumca Bred Pita. Razvod se pretvorio u pravu porodičnu dramu kojoj, čini se, nema kraja, a izgleda da je sve to veoma uticalo i na Anđelinu koja izgleda sve mršavije.

Naime, 45-godišnja Oskarovka je snimljena tokom kupovine s ćerkama Zaharom i Vivijen, a uska bež haljina ocrtavala je njeno krhko telo do te mere da su joj se videle i kosti karlice.

Neki fanovi, nakon što su videli ove fotografije, zabrinuti su se za glumičino zdravlje jer je poznato da se ona kao tinejdžerka borila s poremećajem u ishrani, a u poslednje vreme iznenađuje mnoge svojom sve mršavijom figurom.

Čini se ipak da je stanje sad malo kritičnije, jer se glumici nikada nisu ovako nazirale kosti kroz odeću, pa ne čudi da su brojni fanovi u strahu.

Podsetimo, Anđelina je u maju prošle godine progovorila o velikoj životnoj tragediji. Naime, glumičina majka Mišel Bertran izgubila je bitku s rakom dojke i jajnika 2007. godine, zbog čega se glumica podvrgla operaciji dvostruke mastektomije kako bi umanjila rizik da i nju snađe ista sudbina. Povodom Dana majki napisala je emotivan tekst u kom je opisala život bez majke i s ocem s kojim se još uvek ne slaže.

– Majku sam izgubila u tridesetim godinama i kada se osvrnem na to, vidim koliko me njena smrt promenila. Nije bilo iznenadno, ali snažno me pogodilo iznutra. Izgubiti majčinu ljubav i njen topli, nežni zagrljaj je kao da vam neko otrgne zaštitni pokrivač – napisala je Anđelina i dodala da je njenu majku strašno povredilo kada je njen otac, glumac Džon Vojt prevario.

– To joj je promenilo život i shvatanje porodičnog života. Ali svejedno je i dalje volela da bude majka. Nakon njene smrti pronašla sam video u kojem glumi u kratkom filmu. Bila je odlična. Mogla je sve – tvrdi lepa glumica.

