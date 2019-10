Šokantno: Sisolomka grudima od 18 kg lomi daske, razbija lubenice… (video)

Suzan Sajks (59) iz Masačusetsa poznata je u svetu pod umetničkim imenom Basti Hart. Često se čudimo onima koji rukama uspevaju da slome daske, a Susan to radi – grudima.

Kaže da obožava svoj talent jer nikad do sada nije upoznala nekoga ko to može da izvede. Drži i Ginisov rekord. Dok udara grudima po lubenicama i u tren oka ih prepolovi ili dok u jednom potezu zgnječi limenke, ističe da je ništa ne boli. Međutim, zna da se poseče i to joj se često dogodi, prenose mediji.

Pogađate, ne radi se o prirodnim grudima, naravno, ali Susan o tome govori bez ikakve zadrške.

– Imala sam devet operacija za 14 godina. Reč je o implantatima – govori ona. Iako su njeni verni pratitelji često zabrinuti zbog njenog zdravlja, jer sigurno nije lako nositi takav teret na leđima svaki dan s obzirom na to da joj svaka dojka ima devet kilograma, Basti Hart je rekla da ona svojim grudima ipak pruža pravi tretman.

– Imam jedan grudnjak u svojoj veličini, ali takvi modeli više nisu u prodaji. Zato ne nosim grudnjak. To je tajna. Grudnjak bi mi se urezao duboko u ramena. Zato ga nikad ne nosim – govori.

Gledaoci će moći da je upoznaju u nedelju u “Supertalentu”, ali to neće biti prvi put da je Susan pokazala svoje umeće. Ona svoj talent prikazuje od 23. godine tako da do sada ima mnogo iskustva u tome. Bila je u šou “America’s got talent” 2008., a 2010. i u nemačkom “Supertalentu”, gde je žiri bio očaran njome.