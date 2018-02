Spojleri: procureli snimci sa seta poslednje sezone ‘Igre prestola’ (foto, video)

U Irskoj se trenutno snima poslenja sezona Igre prestola i obožavaoci koji su se našli na setu uhvatili su ekipu koja je pripremala jednu od važnijih scena iz osme sezone.

Upozoravamo da slede veliki spojleri o poslednjoj sezoni Igre prestola.

Snimak nastao u blizini Belfasta pokazuje ogromni plamen, koji je, kako se čini, zahvatio dom porodice Stark, Vinterfel.

Ostale fotografije koje su se pojavile na Tviteru otkrivaju scene velike borbe i vatre na snimanju u Belfastu, što takođe otkirva neke detalje o novoj sezoni.

Poslednja sezona Igre prestola prikazivaće se sledeće godine, ali fanovi i dalje ne znaju šta ih čeka u novim epizodama jer serija više ne ide u korak sa knjigama Džordža R.R. Martina, na kojima je bazirana.

Big night of filming for #GOT8 tonight 26/1 at the Winterfell Set Moneyglass N.Ireland 200+ extras in a big battle scene. This was awesome to see tonight. @WatchersOTWall @WiCnet @GofTNews @GameOfThronesF_ #WinterIsComing #GOT #GameofThrones8 #Ireland pic.twitter.com/UqbUNP0Ira

— Oakleaf Photography (@jct_c) January 26, 2018