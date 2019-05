„Sramota me je“: Očajna domaćica mora u zatvor

Zbog davanja mita i priznanja krivice za učinjeno krivično delo, zvezda serije “Očajne domaćice” Felisiti Hofman moraće u zatvor.

New guilty pleas in the college admissions scandal: Did Felicity Huffman get special treatment? https://t.co/jZjiHwnLo8 pic.twitter.com/Ruz1ziu6Xe — ForbesWomen (@ForbesWomen) May 28, 2019

Za počinjeno krivično delo, glumici je pretila kazna od četiri meseca do 10 meseci zatvora, ali se glumica nagodila sa tužilaštvom, koje joj je izreklo kaznu zatvora od četiri meseca, uz manju novčanu nadoknadu i godinu dana uslovnog puštanja na slobodu.

“Sramota me je zbog onoga što sam uradila, to je bilo pogrešno. To što sam htela da pomognem ćerki nije izgovor za kršenje zakona ili nepoštenje”, izjavila je Felisiti.

Prema pisanju američkih medija, Hofmanova bi zatvorsku ćeliju delila sa još dve ili tri žene, a njene dnevne obaveze uključivale bi i čišćenje toaleta.