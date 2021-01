Srpska pevačica zgrozila komentarima o zemljotresu u Hrvatskoj

Mnoge hrvatske, srpske i regionalne zvezde žale zbog tragedije koja je pogodila Hrvatsku. Razorni zemljotres s epicentrom u Petrinji uzeo je ljudske živote i mnoge ostavio bez krova nad glavom, a tlo još uvek podrhtava.

Dok mnoge zvezde daju podršku stradalima i saosećaju se s njima, pevačica Katarina Grujić preko svog Instagrama izrazila je nezadovoljstvo zbog toga što je CNN izveštavao o zemljotresu u Hrvatskoj.

“Je li CNN prenosio kad su bombardovali Srbiju? Jesu ikad prenosili naše teško stanje? Jesu li i dan danas bili uz nas i prenosili bilo koju ozbiljnu informaciju?”, napisala je ona na Instagramu, između ostalog.

Katarina je ubrzo obrisala te objave, ali prekasno, jer su skrinšotovi vrlo brzo postali viralni. Ljudi su počeli da je osuđuju i i smatraju da se osramotila. Osim toga, mnogobrojni korisnici društvenih mreža pozivaju sve da njen Instagram prijave zbog govora mržnje.

Katarina je potom objavila još jedan stori, navodeći da su njene reči pogrešno protumačene.

“Nekoliko vas je pogrešno protumačilo moje prethodne storije, pa da pojasnim malo bolje, jer vam se očigledno mora crtati svaka reč. Ni jednog trenutka stori nije propagiranje mržnje, propagiranje zla, nacionalistički, već sloboda govora i nezadovoljstvo prema jednoj svetskoj televiziji. Svi koji me poznaju, znaju da su moji najbolji prijatelji iz Hrvatske i Bosne i Makedonije, zato me ne možete prozvati da sam nacionalista! S druge strane, dosta vas je pokazalo baš ono što ja nisam pomislila niti napisala, a to je zlo, mržnja, užasne i stravične pretnje i klevete, pa me zanima ko je u celoj ovoj priči lud? Još jednom ću napomenuti da moji storiji nisu uvredljivog sadržaja za bilo kojeg čoveka, naciju! Još jednom saučešće porodicama preminulih! Molite se za Hrvatsku, molite se za Srbiju”, napisala je ona.

