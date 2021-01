Švarceneger otkrio detalj iz privatnog života koji je godinama krio (video)

Jedan od najpoznatijih glumaca akcionih hitova 80-ih i 90-ih godina, ali i bivši guverner Kalifornije, Arnold Švarceneger, objavio je video na Tviteru u kojem se obratio svojim obožavaocima, ali i svim Amerikancima oko situacije s Trampovim pristalicama koje su prošle nedelje upale u Kapitol.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021