Sve ljubavi Irine Šajk: Volela je Ronalda ali i 50 godina starijeg Blatera? (foto)

Tračevi koji su poslednjih meseci kružili Holivudom pokazali su se istinitim i četvorogodišnja veza Bredli Kupera i Irine Šajk završena je,

Lepa 33-godišnja Ruskinja baš i nema sreće u ljubavi. Manekenka je pre slavnog glumca uživala u ljubavi sa Kristijanom Ronaldom, a mnogo se pisalo i o navodnoj romansi sa 50 godina starijim Sepom Blaterom.

Iako nije skandalozna, veze Irine Šajk uvek su pod lupom javnosti, pogotovo od ljubavi sa Ronaldom.

Prvi poznati momak supermodela bio bubnjar Linkin Parka Rob Bourdon, sa kojim je vezu počela 2007. godine i trajala je dve godine.

"A lot has been said and written about our history, but the reality is that Cristiano has betrayed me with dozens of women. This is the reason for our separation"

