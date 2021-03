Svet bruji o vrućoj filmskoj sceni (video)

Nije retkost da filmovi i serije obiluju seksi scenama. Ipak, neke od njih se ne zaboravljaju.

Snimak na kraju teksta nije baš prikladan za maloletna lica.

Sećate se serije „Riverdale“? Ona je sapunica sa ne tako malo seks-scenama, a scene tuširanja sa Arčijem i Bet definitivno su bila jedna od najvrelijih scena do danas.

Posle pet sezona seksualne napetosti između ova lika, par je konačno imao odnose tokom epizode prikazane ​​17. februara ove godine, i time obradovali obožavaoce ove serije.

Iako se u početku činilo da je njihov odnos veza za jednu noć, u šestoj epizodi se pokazalo da to nije bio slučaj jer su odnose imali ponovo i to u zadnjem delu automobila.

Nakon prikazivanja ove epizode, obožavaoci ne mogu da prestanu da pričaju o njoj, jer su se njihovi voljeni likovi konačno „spojili“.

Yooooo my song HONEY ringing in a whole new era for #riverdale: #BARCHIE IS HERE 😵 pic.twitter.com/e6nCVbsHFf

— LUNA AURA (@LunaAuraMusic) February 18, 2021