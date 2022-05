Svi u čudu gledaju u nju: Kim Kardašijan – bez trunke šminke (foto)

Sestre Kardašijan su nam svima nametnule trend lepote koji retko koja žena može da ispoštuje. Ali sada smo videle da je sve privid

Nije lako biti Kim Kardašijan. Da bi izgledala onako kakvu je znamo sa fotografija i TV ekrana, ona mora da ustane svako jutro u 5h. Prvo vežba oko sat vremena a onda dolazi njen „glam“ tim, tj. armija šminkera, stilista i frizera.

Kim Kardašijan potom sedi na stolici oko 2 sata dok je oni „montiraju“. Ali pre toga, ona izgleda, pa – obično!

Nedavno je u svojoj rijaliti emisiji pokazala auditorijumu svoje pravo lice – bez šminke.

Pufnasto lice, male borice oko očiju i koža prošaranog pigmenta su nešto što nijedna Kardašijanka nikad nije dozvolila da vidimo – čak i kada su im se dešavale i najgore stvari.

„Upravo sam se probudila i dani kada ih on vodi u školu su mi olakšani jer će on sam obaviti deo posla oko dece. Sada se smenjujemo ko će ih ujutru da voditi u školu“.

I dok se Kim i Kanje malo vole, malo više mrze, malo komuniciraju oko dece, a malo više pljuju preko medija, sve je to, valjda, u rok službe i popularnosti njihovog rijalitija.

Sad je Kim još odlučila da skine „masku“ s lica i fanovima pokaže prirodni izgled, pa kada se to spoji sa njenom novom misijom oslobađanja pogrešno osuđenih zatvorenika, možemo da zaključimo da mama Kris radi odličan PR.

Društvene mreže su planule, a komentari kao kiša „sipali iz kabla“. Jedni su bili šokirani, drugi pozitivno iznenađeni njenom hrabrošću, odnosno šta god mislili pod tim pojmom u ovom slučaju, ali činjenica je da niko nije ostao imun. Još jedno, take a bow za mamu Kris i ideju.

„Bože, ne bih je primetio da prođe pored mene ovakva, pa najmanja sela po Srbiji imaju lepše domaćice od ove belosvetske starlete“, „Lako je njoj kad ima onoliko para da se namontira i nafraka, ali džabe, bez šminke ne liči ni na šta“, bili su neki od zaprepašćenih i ostrašćenih komentatora sa društvenih platformi.

Bilo je i onih koji su potpuno suprotno bili iznenađeni njenim izgledom bez mejkapa.

„Pa ona je u stvari lepa žena i bez šminke“, „Ovako je i lepša, kad stavi onu šminku kao lopatom izgleda prenapadno“, „Baš je slatka ovako, deluje prizmeno, simpatična skroz, mogla bi češće ovako da se pojavlje“, pisali su dalje.

I woke up like this! How unfiltered Kim Kardashian REALLY looks in the morning with no make up – https://t.co/N81NBafUOb#News pic.twitter.com/ucwbATybk9

— 234𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 🌍 (@my234Radio) May 19, 2022