Tajne „Boljeg života“: Brena odbila ulogu, a lik Saše pisan za drugog glumca

Prva epizoda čuvene domaće serije „Bolji život“ emitovana je 6. januara 1987. godine. Prošlo je 32 godine, a brojne tajne kriju se iza ove serije, čije snimanje je trajalo četiri godine.

Iako je za skoro tri i po decenije bilo desetina repriza ove serije i dalje je rado gledana, „Bolji život“ kao da je naslutio da su tokom emitovanja opisali celu jednu državu koje više nikada neće biti. Tačno sedam dana nakon emitovanja poslednje epizode 25. juna 1991. godine, slovenački i hrvatski parlamenti doneli su odluku o proglašenju nezavisnosti čime je formalno počeo raspad Jugoslavije.

I dalje postoje delovi o seriji za koje malo ko zna – uloge koje nisu bile namenjene glumcima koji su završili u seriji, ali je bilo i onih koji su odbili da budu deo nje.

Otkriveno je da je uloga Saše Popadića bila pisana po Žarku Lauševiću, kao i da je Lepa Brena odbila da se pojavi u hit seriji i ostvari se u ulozi u kojoj je na kraju briljirala Snežana Savić, ali i još mnogo toga.

Za vreme pisanja lika Aleksandra Saše Popadića, scenarista Siniša Pavić lik je pravio po glumcu Žarku Lauševiću, kojem je prvo poželeo da dodeli ovu ulogu.

– Žarka su želeli u ulozi Saše, međutim, termini snimanja serije preklopili su se sa njegovim obavezama, a on nije mogao da radi paralelno, na dva fronta. Lauš je imao 27 godina i bio je idealan da igra advokata i najstarije dete u porodici. Boris je tek nakon njegove odluke da vrati ulogu izabran kao najbolje rešenje – ispričao je jednom prilikom Pavić.

Ni glumici Snežani Savić nije bila namenjena uloga Nine Andrejević, ali je sigurno bila suđena. Umesto nje, prvu koja je bila viđena za ovaj projekat bila je Lepa Brena. Međutim, ona nije imala želju da ponovi isti scenario kao u filmovima “Hajde da se volimo” i “Tesna koža”, te je odbila saradnju.

Pre nekoliko godina na internetu su se pojavile izbačene scene slavlja u jednom restoranu i tada upada Čkalja. Iz do danas nepoznatog razloga su izbačene.

I za čuvenu Violetu Popadić bilo je više kandidata, a tada velika zvezda Ena Begović zbog obaveza u pozorištu zahvalila se producentima na ponuđenoj ulozi.

– Išla je iz projekta u projekat, a u „Boljem životu“ sigurno nije mogla da igra jer je imala obaveza u pozorištu. Igrala je te godine u predstavi „Skup“, po tekstu Marina Držića, na Dubrovačkim letnjim igrama, a pripremale smo zajedno komad „Grička veštica“ po tekstu Marije Jurić Zagorke – objasnila je za Kurir njena rođena sestra Mia Begović.

Zato je zahvaljujući Eninom odbijanju, uloga dodeljena Lidiji Vukićević koja je u tom trenutku završila sa snimanjem „Žikine dinastije“, a kojoj joj je ova uloga obeležila karijeru.

Glumac Boris Dvornik koji je trebalo da se pojavi u poslednjoj epizodi u sceni kada treba da isprati svog sina i snaju, Aljošu Vučkovića i Lidiju Vukićević na medeni mesec, ne pojavljuje se, jer uveliko traju glasine da će početi rat.

– Plašio se da će mu zamerati. Na pauzi od snimanja otišli u „Ineks“ kafanu, bio je užasno neraspoložen. Rekao sam šta ti je čovek: „Vidiš stari, zakuvava se“, pitao sam ga, što ti to gledaš ti si institucija za sebe, šta te briga, gledaš svoja posla. A on je meni na to poručio: „Ti misliš da je to tako, nije tako. Više ne idem na ribu, ni u birtije, nigde ne idem. E, moj stari, jednog dana će udariti vratima o moja porta, pa će pitati, a vi gospon Dvornik ako niste sa nama, biće da ste vi protiv nas“. Ne možeš ni da budeš pasivan, jer onda si kontra – ispričao je jednom prilikom Marko Nikolić i otkrio da je njegovu suprugu trebalo da igra glumica Zdravka Krstulović ali zbog stanja u državi ni ona nije želela da pristane, što je uradilo i još nekoliko glumaca. Umesto nje Semka Sokolović igrala je Senu Lukšić.

Prostran i velelepni stan u kojem je snimljen veći deo scena bio je zapravo veliki studio na Košutnjaku. Više od četiri godine bio je u potpunosti namešten i ništa nije menjano, a eksterijer se nalazio u ulici Kopitareva Gradina koja se nalazi nedaleko od ugla Džordža Vašingtona i 29. novembra.

