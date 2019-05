Toliko liči da Megan Markl, da je sada i glumi na filmu (foto, video)

Američka glumica Tifani Smit toliko liči na vojvotkinju Megan Markl, da su joj prijatelji govorili da su gledali seriju „Suits“, u kojoj je glumila vojvotkinja od Saseksa, kada bi im Smitova nedostajala. Obe naime imaju tamno smeđe oči i veliki, prirodan osmeh.

Sličnost ove 37-godišnjakinje sa godinu starijom Megan su zapazili i producenti filma „Harry and Meghan: Becoming royal“ i pozvali je da na filmsko platno prenese modernu bajku o ljubavi princa Harija i Megan Markl.

She's not #MeghanMarkle, but she's a very reasonable facsimile: Actress @Tiffany_Smith talks with me about playing the Duchess of Sussex in a new @lifetimetv movie Monday. https://t.co/sCr1eUUudE #harryandmeghan

— Jay Bobbin (@JayBobbin1) May 24, 2019