Tom Morello, koosnivač Rage Against the Machine, oglasio se nakon ponovnog razlaza benda

Povodom otkazane turneje i ponovnog razlaza čuvenog Rage Against the Machine, na mrežama se oglasio i Tom Morello, koosnivač i predvodnik društvenog aktivizma benda i jedan od vodećih svetskih gitarista koji će nastupiti i na ovogodišnjem EXIT festivalu.

Nakon što je bubnjar RATM, Brad Wilk, na samom početku godine na svom Instagram nalogu objavio da bend više neće zajedno nastupati, na mrežama se oglasio i gitarista i koosnivač benda, Tom Morello. On je, citirajući u napisu reči svoje majke, aktivistkinje Mary Morello, koja je rekla da: “Istorija, baš kao i muzika, nisu nešto što se dešava, već nešto što sam moraš da napraviš”, na svojim društvenim mrežama objavio govor koji je održao prošle godine prilikom svečanosti uvođenja benda u Rock and Roll Hall of Fame. Simbolično, Morello se na ovaj način oprostio od benda koji, bez obzira što su se njegovi članovi povremeno razilazili, svojom muzikom još od 1991. godine u kontinuitetu oblikuje muziku pobune.

U svom govoru prilikom svečanosti uvođenja u Rock and Roll Hall of Fame, u novembru prošle godine, primajući nagradu u ime celog benda, Morello se obratio fanovima, nazivajući ih svojim petim članom.

“Najvažnija lekcija koju sam naučio od Rage fanova je upravo to da muzika može da promeni svet.” rekao je Tom i dodao: “Svakoga dana čujem kako i koliko je na nekoga od vas uticala naša muzika i kako ga je inspirisala da taj isti svet dalje menja. Brojni aktivisti, organizatori, predavači, pa i predsednici Čilea i Finske i mnogi drugi proveli su dosta vremena u prvim redovima naših koncerata. Muzika pobune, kada je napravljena i doneta na pravi način, čini da čujete novi svet opisan u pesmama koje tlačitelje izvode pred lice javnosti, dok nam istovremeno govore da u životu možemo imati i više od onoga što nam je dato. A da li muzika stvarno može da promeni svet?” zapitao se Morello i odmah odgovorio: “Sam cilj naše muzike uvek je bio da promeni svet, ili bar da izazove gomilu problema kako bi njegova promena bila neminovna.”

Sam govor, kao i poruka koju je Morello ostavio fanovima benda, pokazuje nam da sav plamen borbe koju je ovaj moćni bend tokom decenija glasno vodio ima ko dalje da nosi, a to će nam pokazati već u nedelju 14. jula kada će na Exitu nastupiti sa svojim pratećim bendom. Tom prilikom ćemo sa Maina ponovo imati priliku da uživo čujemo neke od najvećih hitova benda Rage Against the Machine.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.