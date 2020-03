Trampova poruka za Megan i Harija: Moraćete da platite! (foto)

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da SAD neće plaćati obezbeđenje britanskog princa Harija i njegove supruge Megan.

Oni su se, prema pisanju medija, preselili u Los Anđeles, preneo je sinoć Rojters.

„Sada su se iz Kanade preselili u SAD, ipak, SAD neće plaćati njihovo obezbeđenje. Moraju oni da plate!“, napisao je Tramp na Tviteru.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020