Treći po redu Get EXITed događaj stiže ovog septembra u Strumicu!

Na današnjem događaju za medije u strumičkom Velikom parku gradonačelnik opštine Strumica Konstantin Kostadinov i predstavnici EXIT festivala najavili su nastavak zajedničke saradnje kroz treće po redu izdanje Get EXITed događaja u Strumici. Na konferenciji za medije obratio se i frontmen trap sastava Dizivija – Dragi Andonov izrazivši svoje neverovatno zadovoljstvo zbog nastavka ovog projekta već treću godinu zaredom. Ovaj, sada već tradicionalni jednodnevni muzički spektakl, na veliko zadovoljstvo organizatora, izvođača i publike predstavlja neverovatno plodno tlo za kreiranje jednog od najkvalitetnijih muzičkih festivala na Južnom Balkanu.

Za tačno tri nedelje, Strumica će ugostiti neka od najvećih imena svetske i regionalne muzičke scene, ali i poznate lokalne izvođače iz najrazličitijih žanrova. U petak 6. septembra binu će zauzeti hitmejkeri teški nekoliko milijardi pregleda Meduza, tvorci svetski poznate klupske himne „The Mirage” – Agents of Time, afro-house diva Layla Benitez, kraljica balkanske scene Senidah, kao i lokalni izvođači 2Bona, Young Dadi, Zee, Matej Foltz, DJ Popeye i Divizija.

„Festival „Get EXITed“ za kratko vreme se nametnuo kao jedan od događaja godine kojem se radujemo, objedinjujući svetske i regionalne zvezde na jednom mestu koje doprinose nezaboravnom iskustvu pod strumičkim nebom. Uspeh ovog festivala je dokaz prave, bratske saradnje susednih zemalja poput Srbije i Makedonije, posvećenosti i angažovanja svih uključenih strana – od organizatora, do umetnika i naravno entuzijasta u publici Strumica nastavlja da demonstrira kvalitete regionalnog centra – domaćina manifestacija svetske klase, a ovogodišnje izdanje festivala, koje prerasta u tradiciju, biće samo još jedna potvrda tome” – izjavio je ovim povodom gradonačelnik Strumice Konstantin Kostadinov.

„Misija Exita od samog nastanka je povezivanje regiona i promocija mira. Veza koju EXIT gradi sa Makedonijom već skoro četvrtinu veka je neraskidiva, a Get EXITed je samo još jedan način da tu vezu i dodatno učvrstimo. Nakon dva uspešna izdanja, neverovatno se radujemo još jednom okupljanju sa našom makedonskom ekipom, a uz neverovatan program koji smo pripremili, sigurni smo da se i publika raduje ovoj sinergiji. Naša želja je da ovaj, sada već tradicionalni događaj preraste u sjajan makedonski festival koji će Strumicu učiniti važnom tačkom na mapi muzičkih događaja na Balkanu” – poručili su iz EXIT tima.

Publici na konferenciji obratio se i frotment makedonskog trap sastava Divizija Dragi Andonov, poznatiji kao Kiskin: „Kao domaćem umetniku, ovaj događaj za mene ima poseban značaj. Get EXITed je više od festivalske scene – ovaj festival je platforma koja nudi priliku da pokažemo neverovatan talenat koji imamo u našoj zemlji. Pored prisustva svetski poznatih imena, ovaj festival stvara priliku da domaći umetnici poput mene predstave svoju muziku i talenat široj publici. Istovremeno, približavanjem svetske scene i mogućnošću upoznavanja i razmene iskustva sa iskusnim muzičarima i umetnicima, Get EXITed nas podstiče da budemo kreativniji, inovativniji i da unesemo nešto sveže i jedinstveno na naše bine”.

Get EXITed kao koncept jednodnevnog muzičkog događaja do sada je okupio velika imena svetske i regionalne scene kao što su John Newman, Burak Yeter, Deborah De Luca, Mahmut Orhan, Konstrakta, Van Gogh, Lanna i mnoga druga, uz preko 20.000 rasplesanih fanova u publici. Ovogodišnje izdanje sa sjajnim imenima kao što su Agents Of Time, Meduza, Layla Benitez, Senidah, 2Bona, Young Dadi, Zee, Matej Foltz, DJ Popeye i Divizija obećava neverovatnu žurku pod otvorenim nebom za svačiji muzički ukus!

(Beta)

