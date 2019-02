Ukrajina zabranila nastup pevačici koja je izabrana za Evroviziju (video)

Ukrajina je za predstavnicu na predstojećem takmičenju za Pesmu Evrovizije izabrala pevačicu Anu Korsun koja nastupa pod umetničkim imenom MARUV, međutim ubrzo nakon njenog proglašenja, neki ukrajinski političari suprotstavili su se tome da ona predstavlja zemlju na Evroviziji, i to zbog njenih nastupa u Rusiji.

Oglasilo se i ukrajinsko ministarstvo kulture koje je izjavilo da bi „samo patrioti koji su svesni svojih odgovornosti trebalo da predstavljaju Ukrajinu dok hiljade Ukrajinaca gine za njihovu teritoriju“. Ukrajinska nacionalna javna TV kuća prenosi da je zbog svega toga MARUV ponuđen novi ugovor prema kom bi joj privremeno bilo zabranjeno nastupanje u Rusiji u zamenu za predstavljanje Ukrajine na Evroviziji.

Imala je 24 sata da odluči, a pevačica se danas oglasila na svom službenom Fejsbuku i napisala da je taj ultimatum odbila.

„Danas smo imali sastanak s javnom televizijom i nismo uspeli da dođemo do dogovora. Kada su me pozvali da učetvujem u nacionalnom izboru za pesmu Evrovizije, pristala sam i pobedila i s velikim ponosom sam bila spremna da predstavljam svoju domovinu. Kao što sam već rekla, zabrana koncerata u Rusiji nije bila opcija iz principijelnih razloga“, napisala je i dodala da ne želi da se njen nastup pretvori u promovisanje političara. „Glavne razlike bile su uzrokovane ostalim stavkama ugovora koje bi me, da sam ga potpisala, zarobile. Ja sam muzičarka, a ne slepi miš u političkoj areni. Iskreno zahvaljujem svima koji su glasali za mene. Želim kreativnost bez cenzure“, zaključila je.

Segodnя naša vstreča s NTKU dlilasь okolo semi časov, v rezulьtate kotoroй, mы tak i ne prišli k soglašeniю dvuh storon…. Gepostet von MARUV am Montag, 25. Februar 2019

I javna ukrajinska TV kuća UA:PBC objavila je da nije došlo do dogovora i da MARUV neće predstavljati Ukrajinu na Evroviziji. Zasad se ne zna ko će predstavljati tu zemlju.