Nećete verovati kako je slavni glumac izvređao britanskog premijera (foto)

Popularni britanski glumac Hju Grant oštro je kritikovao i čak vređao britanskog premijera Borisa Džonsona zbog njegove odluke da suspenduje britanski parlament

On na Tviteru nije štedeo reči kada je kritikovao Džonsona, koga je nazavao „prekomerno promovisanom gumenom patkom za kupanje“

„Nećeš se zaj…ti sa budućnošću moje dece. Nećeš uništiti slobode za koje se moj deda borio i koje je branio u dva svetska rata. Ođ…i, ti prekomerno promovisana gumena patkice za kupanje. Britanija je revoltirana zbog tebe i tvoje male bande masturbirajućih funkcionera“, napisao je glumac na Tviteru. Tvit Hjua Granta izazvao je brojna reagovanja.

To invest in our NHS, deal with violent crime and cut the cost of living we need a Queen’s Speech. pic.twitter.com/xux9WIFL8e

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 28, 2019