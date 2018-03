Vitni nije umrla zbog droge, tvrdi njen bivši muž

Šest godina je prošlo do smrti pevačice Vitni Hjuston, a njen bivši suprug Bobi Braun otkrio je da ne veruje da su za smrt muzičke zvezde krivi narkotici. Braun smatra da droga nije ono što je uzrokovalo slučajno davljenje Hjustonove, iako je u njenom organizmu nakon autopsije otkriven kokain.

– Ne mislim da je Vitni umrla zbog droge – izjavio je Braun za časopis Roling Stoun i dodao: – Zaista je naporno radila na tome da bude trezna i da se očisti.

Hjustonova je u braku sa problematičnim reperom bila od 1992. do 2007. godine, a on smatra da je umrla od „slomljenog srca“. Kada su ga novinari direktno pitali o uzroku smrti njegove bivše supruge, Bobi je samo rekao: – Jednostavno, slomljeno srce -, ali nije objasnio šta to tačno znači.

Vitni je pronađena udavljena u kadi u sobi Beverli Hilton hotela u Kaliforniji 11. februara 2012. godine. Toksikološki nalaz je potvrdio da je u krvi imala 0.58 mikrograma kokaina po mililitaru krvi. Takođe su pronađeni tragovi marihuane, leka ksanaksa, leka protiv alergije benadrila i relaksanta mišića flekserila. Mrtvozornik je u izveštaju potvrdio da prepisani lekovi nisu doprineli smrti pevačice.