Vodeći svetski hram elektronske muzike u nikad jačem izdanju

Exitova mts Dance Arena već godinama uživa status istinskog hrama elektronske muzike i vodećeg plesnog podijuma u svetu.

Smeštena u kolosalnim rovovima Petrovaradinske tvrđave ostaje nezaobilazno hodočašće svih fanova elektronske muzike, ne samo u Srbiji, već i širom sveta.

Carl Cox, Bonobo, Black Coffee, Maceo Plex, Sama’ Abdulhadi, Klangkuenstler, Carlita, I Hate Models, Patrick Mason, i još niz globalnih titana spremni su da zapale jedinstvenu mts Dance Arenu čiji inovativni i impresivni program i sjajna produkcija svake godine podižu lestvicu.

Ni ovde nije kraj, jer uskoro stiže još jedno veliko iznenađenje koje će upotpuniti elektronsku odiseju ovogodišnjeg Exita.

Sastavni deo rejverskog iskustva na Tvrđavi je i kultna NSNS Refreshed by Heineken Silver bina koja godinama unazad fanovima donosi alternativni elektronski zvuk. Sara Landry, Oguz, Yotto, Estella Boersma, Francis Mercier, Helena Hauff, i mnogi drugi doneće svoje jedinstvene energije u besani šanac od 11. do 14. jula. Bilo da vas privlači techno, house, ili tech-house, na EXIT stiže postava spremna da zadovolji svaki muzički ukus.

„S ponosom predstavljamo jedno od najjačih izdanja elektronskog programa na Exitu. Svake godine i program i produkciju dižemo na stepenicu više, kako bismo opravdali reputaciju vodećeg dance floor-a u svetu“, izjavio je osnivač i direktor EXIT festivala, Dušan Kovačević.

Na čuvenu mts Dance Arenu, publici poznatu i kao utočište za sve ljubitelje elektronske muzike prve večeri festivala, u četvrtak 11. jula stiže najpopularniji DJ svih vremena, za mnoge i sam simbol ove profesije – Carl Cox, a pridružuju mu se berlinska DJ zvezda i producent Klangkuenstler, pionirka palestinske elektronske scene Sama’ Abdulhadi, Franky Wah i Mene.

Groznicu subotnje večeri publici će doneti hipnotišući zvuci majstora nadahnutog techno zvukom, Maceo Plexa. Njegova sposobnost da spoji elemente dubokog house-a sa intenzivnim techno ritmovima čini njegove setove jedinstvenim i nezamenljivim iskustvom svaki put. Iste večeri, DJ pult zauzeće i zvezda nove techno generacije, otelotvorenje diska inferna I Hate Models, koji je nastupio na stadionima ispred 30.000 ljudi, iako su ovakve bine do sada bile rezervisane samo za najveće bendove. U moćni elektronski šanac stižu i neverovatno ekscentrični techno i house mag Patrick Mason, naša mlada DJ zvezda Lanna, futuristička vila elektronske scene Desna kao i energična Katalina sa svojim cross-genre setom.

Poslednje večeri na legendarnoj elektronskoj bini, publici će se pokloniti Grammy-jem nagrađena globalna house ikona Black Coffee, DJ i producent koji je postao jedno od najtraženijih imena na elektronskoj sceni nakon što je u oktobru prošle godine rasprodao Madison Square Garden u Njujorku. Nedelju na mts Dance Areni obeležiće i legendarni Bonobo sa svojom unikatnom soničnom fuzijom, zatim će Barry Can’t Swim naslikati dinamični muzički pejzaž svojim gotovo savršeno harmoničnim bass linijama, dok će multiinstrumentalistkinja Carlita doneti plesne ritmove iz srca srednjeg Istoka. Za najjedinstveniji DJ pult staće i vodeći DJ kada je u pitanju world music žanr, Mose, poznat po svom multikulturalnom zvuku, kao i poznati beogradski dvojac INNĒR SENSE.

Uzbuđenju ipak nije kraj, jer ako zaronite dublje u zvučni pejzaž Petrovaradinske tvrđave otkucajima raznolikih žanrova i stilova, stići ćete do NSNS Refreshed By Heineken Silver bine, obavezne tačke na mapi svih iskusnih rejvera.

U besani šanac stižu dinamična i inovativna Sara Landry, poznata kao sonična mađioničarka čiji setovi su poput najuzbudljivijih putovanja, Yotto, mlad i talentovan producent čija muzika osvaja srca ljubitelja progressive house-a širom sveta. Nezaboravni i magnetični set koji publiku ostavlja zapanjenom doneće DJ i producent Oguz, zatim stiže i Estella Boersma, jedinstvena umetnica koja kombinuje elemente house-a, techna i indie elektronike kako bi stvorila svoj prepoznatljivi zvuk.

Njeni melodični vokali i hipnotišući beatovi uvlače publiku u njen svet muzičke ekspresije i strasti. Nakon toga, na redu je Francis Mercier, čije su setove karakteriše eklektičan spoj afro house-a, tech house-a i tribal ritmova. Njegova energija za DJ pultom neizostavno podiže atmosferu i tera publiku da se prepusti plesu i ritmu tokom celog nastupa. Za DJ pult doleteće i Helena Hauff, maestra tehno zvuka čije setove karakterišu sirovi, hipnotišuća atmosfera koja je čini jednim od najuzbudljivijih imena na elektronskoj sceni.

Tokom četiri dana festivala intimno i nezaboravno iskustvo pod otvorenim nebom iznad NSNS bine doneće i Airrica, Anamē b2b BLR, Awen, Cassie Raptor, Djeff b2b Fiona Kraft, Filip Xavi, Henry Saiz, Hobin Rude, Kobosil, Layzie, ,Marrøn, Sona, Supergloss, i Yelisaveta.

Nadaleko poznata kao omiljena mala bina festivala, Urban Bug bina i ove godine donosi sjajnu ekipu koja će zasigurno zagrejati publiku. Program ove godine čini više desetina elektronskih umetnika, neki od njih u ekskluzivnim b2b setovima, tu su 2 Much b2b Vein, Hudi b2b Aljoša, Layzie b2b Techa, Migazz b2b Kornwall, Milenko b2b Arnee, Miozz b2b Stefan Jović, Neshud b2b Irkah, Neutron, Needle b2b Hori, Novak, Rade Bađin b2b Poliformat, Runy b2b Mande, S.A.B.R.I. b2b Rikaya, Stameni b2b Mark Aasgier, Teachr b2b Butterfly.eff, THE b2b Zira, Vladimir Aćić b2b Danilo Vladušić, Vladimir Tucakov b2b Bokun, Wise D and Kobe, i Woodie b2b Danijel Kević.

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 11. do 14. jula 2024 na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan, 10. jul, rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini. Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 6.990 dinara i uz uštedu od 50% dostupne su ovde, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.