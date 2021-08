Vrući kadrovi Nikole Kidman: Glumica u 54-godini potpuno naga u seriji

Slavna holivudska glumica Nikol Kidman (54) ovih dana ponovno podiže prašinu. Razlog je tome je nova hit serija “Nine Perfect Strangers“ u kojoj Kidman glumi ekscentričnu direktorku jednog odmarališta. Pored sjajne glumačke ekipe koju je okupila ova ekranizacija istoimenog romana Lijen Morijarti, puno se govori i scenama Kidmanove i 20 godina mlađeg glumačkog partnera Menija Džasnta.

U seriji se mogu videti vrući kadrovi seksa na kojima jedna od najlepših glumica današnjice pozira potpuno gola.

Meni je novinarima ispričao da se uoči snimanja škakljivih scena bojao da će vrele scene s takvom zvezdom biti zastrašujuće, ali da je Nikol bila “otvorena i čvrsto stajala na zemlji“.

Kidmanovoj ovo nije prvi put da se razgolitila pred kamerama. Ranije se suočila s kritikama zbog golišavih scena u Kjubrikovom filmu “Širom zatvorenih očiju“, koje je snimila s bivšim suprugom Tomom Kruzom.

I need to talk about Manny Jacinto’s man bun in Nine Perfect Strangers. Because I AM Nicole Kidman’s face right here. 🥵 pic.twitter.com/G9db3Dhe2a

— 💎Demolition Woman💎 (@RachelBurks) August 19, 2021