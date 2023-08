Završen Nišvil, nastupalo 900 izvođača na 16 scena

Ida Nielsen, Asian Dub Foundation i Teodosii Spasov, Roberto Fonseca i „Dubioza Kolektiv“, samo su neki od učesnika 29. po redu Nišvil džez festivala koji je ove godine održan od 4. do 13. avgusta.

Posetioci su tokom četiri dana glavnog programa, odnosno ukupno deset dana trajanja međunarodnog džez festivala mogli da pogledaju neki od čak 280 različitih programa sa 900 izvođača, na 16 scena.

Direktor Nišvila Ivan Blagojević kazao je da su komentari publike iz godine u godinu sve bolji.

“Može se reći da je sve više stranaca, sve je više naših ljudi koji žive u inostranstvu, koji planiraju godišnje odmore prema Nišvilu, a sa druge strane svi oni koji svraćaju na svom putešestviju ka albanskom, bugarskom, grčkom ili turskom moru, su ta četiri dana u Nišu. Apelujem na naše investitore, graditelje da naprave još hotela trebaće i narednih godina“, rekao je Blagojević.

Festival je i ove godine osim muzičara okupio producente, reditelje, književnike i druge umetnike na brojnim pratećim manifestacijama. Organizovan je, već po tradiciji, džez teatarski festival, filmski festival, festival stripa Striporama, brojne izložbe, a kao novina, književni program.

Blagojević je kazao da će ovogodišnji Nišvil ostati upamćen po sjajnim izvođačima, ali i po najvećoj borbi sa inflacijom do sada.

„Čini mi se da nikada do sada nismo imali ovakav udar inflacije, ovakav skok smeštaja, svega onoga što prati inpute festivala i nikad manju zainteresovanost sponzora. Ali, pošto je naš mazohizam jači od svega, a to je odlika svih džezera, od ovog trenutka krećemo sa kampanjom „Dočekajte 30. jubilarni Nišvil džez festival od 15. do 18. avgusta“, istakao je Blagojević.

Slogan ovogodišnjeg Nišvil festivala bio je Čekajući nacionalni status“, kojim su organizatori izrazili nadu da ce sledeći jubilarni trideseti Nišvil imati taj status. Prema rečima Blagojevića, studija je pokazala da od održavanja četiri najveća festivala, a to su Nišvil, Exit, Guča i Beer fest, država ima tri milijarde benefita.

Očekivanja Nišivala su da Vlada Srbije džez festivalu dodeli nacionalni status, što bi značilo stabilno finansiranje festivala i 300 miliona dodatne podrške države, odnosno 10 posto onoga što doprinose budžetu Srbije.

