Život slavnog glumca je kao scenario za film: U 37. godini saznao da mu je sestra zapravo majka

Desetak godina nakon glumačkog debija u filmu „The cry baby killer“, 1969. je dobio ulogu u filmu „Easy rider“ („Goli u sedlu“). Džordž Hanson kog je igrao u ovom ostvarenju, doneo mu je popularnost, a kasnije se Džek dobro potrudio da njegovo tumačenje buntovnika i asocijalnih likova zapaze i publika i kritičari.

Do 2010. i filma „How do you know“ koji je bio njegov oproštaj od glume, osvojio je tri Oskara, za uloge u filmovima „Let iznad kukavičjeg gnezda“, „Dobro da bolje ne može biti“ i „Vreme nežnosti“. Dobitnik je čak šest Zlatnih globusa i četiri nagrade „BAFTA“.

Za nagradu Američke filmske akademije nominovan je čak 12 puta (računajući i njegova tri trijumfa u trci za prestižno priznanje). Brojem nominacija je rekorder u svetskom filmu, pored Meril Strip koju je Akademija nominovala 20 puta, a koja joj je zlatnu statuu uručila tri puta.

Onako kako je umeo, a mnogi se slažu da je to činio na genijalni način, Nikolson je ispisao istoriju svetskog filma. „Dvoboj na Misuriju“, „Poštar uvek zvoni dvaput“, „Dvostruka igra“, „Veštice iz Istvika“, „Isijavanje“, „Kineska četvrt“, „Pet lakih komada“ postigli su ogromne uspehe i postali kultna ostvarenja, u velikoj meri jer je Nikolson igrao u njima.

Actor Jack Nicholson was 37 before he discovered that his elder sister was his mother, his mother his grandmother & his sisters' his aunts. pic.twitter.com/lTcYuGaY1m

— Marguerite de Bohun (@MdeBohun) June 9, 2017