Žizel Bundšen (40) otkrila tajnu svoje mladolikosti (foto)

Since I was a child, my mom and my grandma had a tea for everything: If we had an upset stomach, problem sleeping, a cold, or just about anything they had a tea for it … It’s something I learned from them and I keep the tradition in our home. I drink tea every day and I love it! It always helps me feel good. So I thought I share some of my favorites and maybe could do share some of yours? What are some of your favorites? Any special natural remedies you love? Swipe left to see more some of my favorites. 🍃✨ Desde criança, minha mãe e minha avó tomavam chá para tudo: se a gente tinha dor de estômago, dor de cabeça, resfriado ou qualquer coisa, sempre tinha um chazinho pra ajudar … É algo que aprendi com elas e continuo a tradição aqui em casa. Eu bebo chá todos os dias e adoro! Sempre ajuda a me sentir bem. Então pensei em compartilhar alguns dos meus favoritos e adoraria saber de quais vocês gostam e se utilizam algum como remédio natural? Para ver alguns dos meus favoritos, basta deslizar para o lado.