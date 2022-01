15 zanimljivih činjenica o Švajcarskoj koje fasciniraju strance

Kad neko spomene Švajcarsku, odmah zamišljamo snežne planinske vrhove, čokoladu, tone sira, banke i uopšteno tačnost i preciznost. Ali, postoje neke zanimljivosti o Švajcarskoj za koje do sada možda i niste čuli. Zato smo za vas prikupili neke od najzanimljivijih činjenica koje ovu zemlju čine posebnom.

Moto Švajcaraca je reciklirati sve što se može reciklirati

Švajcarci pokušavaju da recikliraju svo svoje smeće: novine, limenke, staklo, pa čak i korišćeni toalet papir. Hrana je takođe podložna razumnom korišćenju. Na primer, dok mi iskorišćeno ulje obično sipamo u odvod, stanovnici Švajcarske ga pakuju u posude i odnose u prihvatni centar za takav otpad.

Putnici dobiju novčanu nadoknadu ako javni prevoz kasni

Kada prevozno sredstvo kasni 1 sat ili više, putnik ima pravo na odštetu. Može biti do 50% cene karte. Ako je putnik prisiljen da potraži noćenje zbog kašnjenja na putovanju između gradova, prevoznik je dužan da nadoknadi troškove za to. Može izbeći plaćanje samo ako je do kašnjenja autobusa ili voza došlo zbog elementarne nepogode.

Švajcarci ne vole bankovne kartice

Uprkos visoko razvijenom bankarskom sistemu Švajcarske, njeni stanovnici retko koriste plastične kartice za plaćanje. Više vole gotovinu. Čak i ako će kupiti nešto veliko (poput automobila), meštani će prvo podići novac sa svog računa. Ova navika se naziva švajcarskim kulturnim fenomenom.

Švajcarci veruju da prisutnost papirnatih novčanica u novčaniku daje osećaj stvarnog posedovanja novca, što se ne može reći za kartice. Tako im je lakše da kontrolišu svoje troškove i troše manje.

Jedna porodica – 3 računa

Umesto rasprave o tome koji način vođenja finansija je bolji za porodicu, zajednički ili odvojeni, stanovnici Švajcarske našli su kompromis. Preporučuju mladim parovima da nakon venčanja otvore 3 bankovna računa. Jedan od njih trebalo bi da bude namenjen zajedničkim obveznim troškovima, a druga dva — za lične potrebe svakog od partnera, poput hobija ili nekih aktivnosti za samorazvoj.

Štedljivi Švajcarci isključuju Wi-Fi kod kuće

Neograničeni mobilni internet ono je što danas biraju mladi stanovnici Švajcarske. Prebacuju se na odgovarajući tarifni plan, a zatim jednostavno aktiviraju hotspot na svom telefonu za korišćenje mreže dok rade na laptopu ili kompjuteru. Kućni Wi-Fi više nije neophodan, a umesto 2 izvora troškova za internet, imaju samo jedan.

Nije im neprijatno kada ne ostave napojnicu konobarima

Niko neće osuditi gosta restorana koji ne ostavi napojnicu uslužnom konobaru. Ali kada gost ipak želi da se na poseban način zahvali za dobru uslugu, jednostavno će zaokružiti račun. Na primer, ako ručak košta 14,5 švajcarskih franaka, gost će dati 15 franaka i reći: „Zadrži kusur, molim.“

Vole da malo ulepšaju istinu

Kada traže posao, Švajcarci žele da se predstave u najboljem svetlu pa često ulepšaju istinu. Po istraživanju iz 2020., skoro 60% radnih biografija nije istinito. Vrlo često preuveličavaju svoje iskustvo CV-ju, na primer neko kratko stažiranju za vreme studiranja to će predstaviti kao važno radno iskustvo u velikoj kompaniji. Ispostavilo se da su starije generacije zapravo najiskrenije kada traže posao.

Ženske higijenske proizvode možete dobiti besplatno

Aktivisti u Švajcarskoj insistirali su na postavljanju automata s besplatnim tamponima i ulošcima u školama i fakultetima širom zemlje. Cilj im je da pomognu devojkama koje ciklus ili prazan novčanik zateknu nespremne. Takođe, inicijatori projekta zalažu se za uklanjanje tabua oko ženskih tema.

U Švajcarskoj imaju čokoladu za žene

Stanovnici Švajcarske obožavaju čokoladu. Zemlja zauzima prvo mesto u svijetu po količini konzumirane čokolade. Prosečan stanovnik pojede i do 9 kg čokolade godišnje. Prodaju i čokoladice koje su napravljene posebno za žene.

Prema švajcarskim proizvođačima čokolade, one su u stanju da ublaže grčeve tokom menstruacije, jer sadrže 17 vrsta alpskog bilja. Specijalisti ginekologije potvrdili su da ova čokolada zaista može da bude ključ za dobrobit žene.

Žvakaća guma je tabu u Švajcarskoj

Glasno žvakanje žvakaćih guma posebno smeta meštanima. Smatraju da je to vrhunac lošeg ponašanja. Turistima se preporučuje da odole iskušenju da iz džepa izvade omiljenu žvakaću gumu i žvaću je na javnom mestu u Švajcarskoj. Bolje je pričekati da nema nikoga i tek onda žvakati.

U isto vreme pljuvanje je normalno

Stanovnici Švajcarske ne vide ništa loše u pljuvanju na ulici. Ista stvar se odnosi i na duvanje nosa. Paul N. Bilton, autor knjige The Xenophobe’s Guide to the Swiss, istakao je da lokalci imaju razvijenu veštinu izuzetno glasnog duvanja nosa i koriste je svuda na javnim mestima.

Švajcarci krive „vetar“ za sve svoje probleme

Föhn je naziv vetra koji ponekad duva s Alpa. Inače, fen je dobio ime po ovom vetru. Dok ljudi u drugim zemljama svoje probleme često pripisuju magnetskim olujama, Švajcarci za razne probleme krive vetar Föhn. Oni koriste ovaj prirodni fenomen da objasne svoje glavobolje, promene raspoloženja, pa čak i saobraćajne nesreće.

Švajcarska ima jednu od najviših stopa posedovanja oružja. Ali zato s druge strane ima jednu od najnižih stopa kriminala od svih razvijenih zemalja.

U Švajcarskoj je zabranjeno detetu dati ime koje bi mu moglo štetiti

Kada odlazite s nekog radnog mesta, u Švajcarskoj je nepisano pravilo da morate da organizujete žurku povodom odlaska iz firme koji se zove apéro.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.