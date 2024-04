7 dana jela je hranu koja bi inače bila bačena: Evo šta joj se nakon toga dogodilo

Ekološki osvešćena novinarka isprobala je aplikaciju koja povezuje ljude sa viškom hrane u restoranima.

@Rasipanje hrane i ja imamo istoriju. Jedno sećanje iz detinjstva, sa porodičnog stola u Mumbaiju, još mi se vrti u glavi: „Ne bacaj hranu“, opominjala bi moja majka svakodnevno. „Previše izgladnele dece svuda“, umešao bi moj otac. Decenijama kasnije, živim u Njujorku, i još ne mogu da bacim te ostatke. Barem ne kao što to rade neki moji prijatelji, sa hladnom ravnodušnošću, ili kao što restorani i prodavnice redovno rade kada pripreme previše“, piše autorka Njujork Tajmsa Džudi D’Melo, koja je u ovom eksperimentu odlučila da isproba Too Good To Go, jednu od aplikacija koja povezuje ljude sa neprodatom restoranskom hranom, prenosi nova.rs.

Ona navodno okuplja 12.000 preduzeća, poput restorana i marketa, koja nude višak hrane, često sniženo, za oko sedam miliona korisnika širom sveta.

Džudi je tokom jedne nedelje bila među njima, „svuda po Menhetnu, u pokušaju da neke od tih obroka zadrži van kante“.

Evo šta je jela:

Nedelja, 28. januar

• Dve posude od po litar supe: piletina i pirinač i kremasti paradajz

• Čips

• Jedan fokača sendvič sa mocarelom, paradajzom i sotiranim pečurkama

• Jedan kroasan

Ukupno potrošeno: 11 dolara

„Većina obroka u aplikaciji se prodaje kao „kesa iznenađenja“, obično na kraju dana, i često nemate pojma šta ćete dobiti. Nešto poput kockanja. I može biti čudno zarazno poput kockanja. Za mene, barem.“

Ponedeljak, 29. januar

• Kroasan

• Mafin od borovnice

• Parče hleba od banane bez glutena

• Dva pakovanja od šest zamrznutih kineskih lepinja: jedno sa kiselim kupusom i tofuom, drugo sa običnim kupusom

• Jedan blok začinjenog suvog tofua

• Jedna kesa smrznute veganske tunjevine napravljene od soje bez GMO

• Sendvič sa salatom od tunjevine

• Šest sendviča sa šunkom i sirom

• Veliki komad čokoladne torte i šest peciva kanolija

Ukupno potrošeno: $17

„Bila je to ogromna količina hrane za toliki novac. Veganske grickalice bile su ukusno prijatno iznenađenje“.

