Adam i Eva više nisu mit: Svi smo potomci istih roditelja?

Mark Stokl (Stoeckle) i Dejvid Taler (David Thaler), naučnici koji su istraživali genetske „bar kodove“ pet miliona životinja, ali i ljudi, od 100.000 različitih vrsta, zaključili su da smo potekli od jednog muškarca i žene nakon što je katastrofalni događaj gotovo izbrisao ljudsku rasu.

Svi moderni ljudi potekli su iz para koji je živeo pre 100.000 do 200.000 godina, kažu naučnici. Ovi isečci DNK koji žive izvan jezgri živih stanica sugerišu da nisu samo ljudi ti koji dolaze od jednog para bića, već i devet od svakih deset životinjskih vrsta, prenosi „Daily Mail“.

Zaključili su da devedeset odsto životinjskih vrsta danas dolaze od roditelja koji su počeli rađati otprilike u isto vreme, pre manje od 250 hiljada godina. Ovim istraživanjem bacili su sumnju na obrazac ljudske evolucije, a s otkrićem mučio se i sam Taler.

– Rezultati su me jako iznenadili, a i sam sam se dugo borio s njima. Potpuno je u suprotnosti s onim što smo do sada mislili da je istina – rekao je on.

Zaključci dovode do pitanja zašto je potreba za ponovnim započinjanjem ljudskog života bila potrebna u tako relativno kratkom vremenu, pogotovo od poslednjeg poznatog izumiranja za koje znamo da se dogodilo za vreme dinosaura pre 65 miliona godina.

Takođe smo iznenađujuće slični ne samo svakom drugom čoveku, već svakoj drugoj vrsti.

– Kultura, životno iskustvo i druge stvari mogu učiniti ljude vrlo različite, ali u smislu osnovne biologije, mi smo poput ptica – dodao je dr. Stokl.

Studije su pogrešno shvaćene od strane nekih verskih stranaka koje smatraju da to znači da smo svi nastali u nekom svojevrsnom događaju poput teorije o velikom prasku pre 100.000 godina, ali to nije ono što rezultati zapravo sugerišu. Naime, oni upućuju na to da se naša vrsta mora obnoviti mnogo češće nego što smo mislili, a istu stvar moraju napraviti i životinje.