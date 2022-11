Ako uočite žabu za manje od 30 sekundi, vi ste genije: Mozgalica od koje boli glava (foto)

Među hrpom zelenog, žutog i ljubičastog lišća krije se i jedna zelena žaba.

Da li možete da je uočite?

Can you find the frog hidden among the leaves? Comment when you do but don't say where and ruin it for others. pic.twitter.com/7J1bGOCSo4

— 🌛 Miss Fly By Night🌛 (@MissFlyByNight) October 5, 2021