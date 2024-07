Ako za 15 sekundi ugledate životinju na slici, vi ste genije: Tek 1 % ljudi može da reši ovo

Otkad se ova mozgalica pojavila na Tviteru, korisnici interneta naginju glavu, gledaju nalevo i nadesno ne bi uspeli da otkriju rešenje ove zagonetke.

Za ovakve slike je karakteristično da izgledaju drugačije od očekivane realnosti. Takva je i ova ilustracija, ili bolje rečeno optička iluzija na kojoj je među crno belim linijama sakrivena jedna životinja.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t

— Dr Michelle Dickinson (@medickinson) January 10, 2019