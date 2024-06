Apsurdni pešački prelaz u Zemunu ostavio sve u čudu: „Put za Nedođiju“ (foto)

Još jedan vrhunac saobraćajnog inženjeringa na brdovitom Balkanu nedavno je nasmejao, ali i naljutio korisnike interneta.

Naselje "Zemunske kapije" Dođe trenutak kada izmuljane diplome fakulteta, pokažu svoju stvarnu vrednost. PS.

Slično je i sa nekim šampionskim titulama.☝️ pic.twitter.com/cm0KAceDYL — D o k o l e n k o ® 🐝💤 (@dokolenko) May 22, 2024

U naselju Zemunske kapije pojavio se neobičan pešački prelaz – umesto da građane s jedne strane ulice odvodi do suprotne, on ih “ispraća” do razdelnog ostrva sa rastinjem.

Fotografije ovog pešačkog prelaza već su postale viralne na društvenim mrežama, gde građani ostavljaju šaljive komentare poput onih da je reč o svojevrsnom „alkotestu“, jer ako padnete u zelenilo znači da ne treba da sedate za volan, ili da je to u stvari prolaz iz Srbije u Hogvorts.

