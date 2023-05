Azijska deca su najzdravija na svetu, njihove navike su našoj deci nezamislive

Deca na Dalekom istoku smatraju se među najzdravijim na svetu. Recimo, u Kini postoje posebni držači-šipovi koji sprečavaju decu da se previše približe knjizi i tako čitaju sa bezbedne udaljenosti. Ove šipke/držači uveliko poboljšavaju vaš položaj sedenja Ove metode, koje se koriste u azijskim zemljama, možete lako primeniti u svom domu kako biste zaštitili zdravlje dece:

1. Obavezne vežbe za oči

U kontinentalnoj Kini učenici osnovnih i srednjih škola uče vežbe za oči koje imaju za cilj poboljšanje cirkulacije krvi i jačanje mišića oka. Vežbe koje se sastoje od 6 sesija koje uključuju trljanje područja oko očiju, obično se rade dva puta dnevno.

2. Ispit se polaže napolju

Većina pismenih ispita se polaže napolju. Ova praksa ima dve prednosti: sprečava varanje, jer su učenici prilično udaljeni jedni od drugih kada sede, a o zdravstvenim prednostima da i ne govorimo. Sunce i svež vazduh dodatno smanjuju stres od polaganja ispita.

3. Ne čitaju iz neposredne blizine

U Kini postoje posebni držači-šipovi koji sprečavaju decu da se previše približe knjizi i tako čitaju sa bezbedne udaljenosti. Ove šipke/držači uveliko poboljšavaju vaš položaj sedenja.

4. Online časovi u slučaju vremenskih problema

Ako je vreme nestabilno, nastava se prenosi onlajn. Deca mogu da gledaju nastavu uživo iz udobnosti svog doma, uz maksimalnu zaštitu od poplava, požara, snega i drugih nepogoda.

5. Zdrava hrana u malim količinama

U Japanu, škole služe smanjene obroke učenicima, obično uz razne priloge kao što su pirinač, povrće i meso. Nema glavnog jela, kao što to rade Amerikanci. U Japanu se sve fokusira na lokalnu proizvodnju, pa tako i hrana sa lokalnih tržišta.

6. Svako dete ima obaveze koje mora da ispuni

U Japanu se od dece očekuje da imaju obaveze i da te obaveze ispunjavaju redovno i dobro. Uči ih da se brinu o sebi.

7. Nošenje maski

U Japanu je osnovna kultura da osoba koja ima virus ili je alergična na polen, prašinu itd. – nosi masku u javnosti. Ovo sprečava širenje virusa i smanjuje mogućnost zaraze drugih ljudi oko vas.

8. Pešačenjem do škole

Deca pešice do škole, više nego što koriste javni prevoz. Sve više Azijata ugrađuje pedometre za hodanje, tj. hodao što je više moguće. To je jedini oblik rekreacije i ljudi to maksimalno koriste.

9. Sprečena je zavisnost od interneta i igrica

Deca su redovno pod nadzorom kako ne bi postala zavisna od interneta i igrica. Deci mlađoj od 16 godina, državnim zakonom, zabranjeno je da budu na mreži posle ponoći.

10. Što više vremena u prirodi

Poželjno je kampovanje i bilo koja vrsta aktivnosti na otvorenom. Azijske zemlje smatraju da deca i odrasli moraju što više biti u prirodi kako bi poboljšali svoje mentalno zdravlje

