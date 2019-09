Baka radar: Pogledajte genijalan način na koji zaustavlja bahate vozače (foto)

Jedna neustrašiva baka, uzela je zakon, odnosno fen, u svoje ruke i, motreći na putu, primorava vozače koji prekorače dozvoljenu brzinu – da uspore.

Pati Baumgartner iz Polsona u državi Montana, živi u kraju kroz koji prolazi prometni lokalni put, u blizini kojeg se često igraju njeni unuci.

Umesto da čeka da policija reaguje, odlučila je da izađe na ulicu sa fenom za kosu, kako bi prevarila vozače da pomisle da je u pitanju radar, prenosi RTS:

„Zaboravljaju da treba da usporave kroz naseljeno mesto. Mnogo je ljudi koji se žale da ne mogu ni da pešače ni da voze bicikle ovde. Razgovarali smo u kraju, o tome kako da usporimo automobile. Odlučili smo da sednem u stolicu sa fenom u rukama“, rekla je Pati.

How much do you love this lady! Major points for creativity in the name of safety.#radargun #hairdryer #PattiBaumgartner #Montana #honorarytrooperhttps://t.co/iFyjqmQRCa pic.twitter.com/UashRWm3lB

