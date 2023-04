BBC: Snimljena riba da pliva na najvećoj dubini od 8.336 m

TOKIO – Naučnici su snimili ribu kako pliva na dubini od 8.336 metara u okeanu južno od Japana, u Izu–Ogasavara rovu, što je najveća zabeležena dubina, a reč je o vrsti puževa iz roda Pseudoliparis.

Vodeći naučnik je rekao da bi to mogla biti maksimalna dubina ili blizu maksimalne na kojoj bi bilo koja vrsta ribe mogla da preživi, objavio je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Prethodno je najveća dubina na kojoj su snimljene ribe bila 8.178 metara, južnije u Pacifiku u Marijanskom rovu, čime je novo otkriće nadmašilo rekord za 158 metara.

„Ako ovaj rekord bude oboren, to bi bilo potencijalno samo za nekoliko metara,“ rekao je za Bi-Bi-Si naučnik sa Univerziteta Zapadne Australije profesor Alan Džejmison koji je vodio istraživanje.

Džejmison je pre 10 godina predvideo da će se riba verovatno naći na najvećoj dubini od 8.200 do 8.400 metara, a decenija istraživanja širom sveta je to potvrdila.

