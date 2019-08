Blizanci su, a rođeni u razmaku od 11 nedelja (foto)

Liliia Konovalova iz Uralska, imala je prevremeni porođaj i donela na svet ćerku 24. maja, njen blizanac, rodio tek 9. avgusta.

Mother with rare double uterus gave birth to twins 11 weeks apart https://t.co/oaMepsIIYP via @Femail

— Tahir Iqbal (@Tahirriqball) August 18, 2019