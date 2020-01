„Bludni“ Dijego spasio svoju vrstu: Napravio 800 potomaka tokom života (foto)

Mužjak džinovske kornjače sa Galapagosa po imenu Dijego spasao je čitavu svoju vrstu od izumiranja svojim razvratnim seksualnim životom, a posle uspešno završenog 50-godišnjeg zadatka konačno će biti vraćen u divljinu.

The famous giant tortoise, Diego, will return home in #Galapagos islands after it fathered hundreds of babies in a captive breeding program in the past several decades to save its species from extinction. https://t.co/Qeogm4xcIM pic.twitter.com/V10C0YkoWj

— Global Times (@globaltimesnews) January 12, 2020